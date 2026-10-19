США не передают Украине уже оплаченную партию Patriot: что стоит за задержкой

Пит Гегсет / © Associated Press

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Министр обороны США Пит Гегсет до сих пор не одобрил передачу Украине значительной партии ракет-перехватчиков Patriot, которую уже оплатили союзники Киева.

Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников и военных. В Киеве подозревают, что задержка может стать политическим решением Вашингтона.

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«У Гегсета на столе лежат контракты на ракеты Patriot. Он их не подписывает», - заявил один из высокопоставленных украинских чиновников.

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На проблемы со снабжением ранее обратил внимание и президент Владимир Зеленский. 19 октября он заявил о задержках с передачей Украине "определенных видов жизненно важных товаров" и отметил, что "существуют политические договоренности, которые не были реализованы на рабочем уровне".

Почему задержка Patriot критическая для Украины

Ракеты Patriot остаются одним из ключевых средств для перехвата российских баллистических ракет, поэтому любая задержка с их снабжением напрямую сказывается на возможностях защищать города и критическую инфраструктуру. По словам Зеленского, сейчас США передают Украине только 12 таких перехватчиков в месяц.

Часть боеприпасов Киев получает через программу НАТО PURL, в рамках которой союзники финансируют закупку американского оружия. Украина также обращается непосредственно к государствам, которые могут иметь ракеты Patriot на складах, однако текущие запасы не раскрывают из соображений безопасности.

В НАТО заявляют, что поставки через PURL продолжаются, в том числе и в сфере противовоздушной обороны. Один из представителей Альянса признал, что отдельные поставки могут задерживаться, но подверг сомнению политические мотивы таких задержек.

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Украинские источники Kyiv Independent придерживаются другой версии. "Похоже, это политический отказ подписать соглашение", - сказал один из чиновников.

По состоянию на утро 19 октября, по словам представителя украинского Минобороны, ситуация не изменилась – одобрение Гегсета на передачу партии ракет все еще не было.

Задержка происходит на фоне спора из-за ударов по НПЗ

Проблема с Patriot возникла на фоне роста напряженности между Киевом и администрацией Дональда Трампа из - за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Трамп в последнее время критиковал эти атаки и связывал их с ситуацией на мировом топливном рынке. Украинские чиновники, со своей стороны, предполагают, что задержка со снабжением ракет может быть частью политического давления на Киев.

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Напомним, по информации издания The Washington Post, в Украине осталось лишь несколько ракет-перехватчиков к системам Patriot из-за интенсивных обстрелов и нерегулярных поставок из США. Запасы систем сократились из-за событий на Ближнем Востоке. Несмотря на заявления чиновников НАТО о продлении поставок по программе PURL, украинские чиновники отмечают, что с мая помощь поступает нестабильно и без каких-либо гарантий.

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