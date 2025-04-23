США не поддерживают часть требований России в отношении Украины: Reuters узнало, какие именно

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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США не поддерживают некоторые условия России для завершения войны в Украине, в частности, требования о демилитаризации Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Также известно, что США не выступают против присутствия европейских сил в будущих гарантиях безопасности.

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«Некоторые идеи Вашингтона также, вероятно, не понравятся Москве. Два дипломата заявили, что США не настаивают на требованиях России по демилитаризации Украины и не выступают против европейских сил как части будущих гарантий безопасности для Украины», — говорится в статье.

Напомним, Рубио переживает, что Украина может вернуться к жестким позициям на переговорах.