США не подпишут заявление G7 с осуждением баллистического удара по Сумам: подтверждение CNN

Атака РФ по Сумам. / © Управление ГСЧС в Сумской области

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Соединенные Штаты Америки не подпишут заявление "Большой семерки" об осуждении российского удара по Сумам.

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на чиновника правительства Канады.

"Сейчас мы не придаем слишком много значения этому, но это правда, что США не подпишут заявление по Украине, с которым согласились другие члены G7", – цитирует чиновника медиа.

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В свою очередь, Министерство иностранных дел Канады заявило, что не комментирует процессы, связанные с G7.

Отметим, что спикер американского Совета нацбезопасности Брайан Хьюз назвал российский удар по Сумам "четким и ярким напоминанием о том, что усилия президента Дональда Трампа, чтобы положить конец этой ужасной войне, происходят в решающее время".

CNN отмечает, что отказ Вашингтона подписать заявление – один пример изменения курса страны. К слову, в конце февраля США вместе с Россией проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей ее войну в Украине.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники пишет, что должностные лица из команды Дональда Трампа советуют ему быть более жестким с "фюрером" Владимиром Путиным.

Дата публикации 08:51, 15.04.25 Количество просмотров 1265 ABC News показало видео из церкви в Сумах во время атаки