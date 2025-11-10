США не приостанавливали поставки оружия для Украины: что известно

Оружие / © defence-ua.com

Реклама

НАТО официально сообщило о непрерывной реализации программы PURL (Список приоритетных потребностей Украины), которая обеспечивает ВСУ критически важным американским вооружением. Несмотря на возможные слухи, в НАТО заверили, что «снабжение продолжается, новое оборудование уже прибывает в Украину».

Об этом заявил представитель Альянса в комментарии Общественному.

Финансирование от союзников: $2 миллиарда уже есть

Программа PURL является ключевым механизмом, согласно которому европейские союзники и Канада финансируют закупку вооружения американского производства. НАТО координирует эту доставку. На сегодняшний день уже профинансировано четыре первых пакета на общую сумму около 2 миллиардов долларов. Среди ключевых доноров этих пакетов были:

Реклама

Нидерланды (финансирование 4 августа);

Дания, Норвегия и Швеция (5 августа);

Германия (13 августа);

Канада (24 августа).

Что именно поступает в Украину

Поставки являются целевыми и включают в себя приоритетное оборудование, необходимое для отпора российской агрессии. Речь идет о средствах противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасах и другом необходимом военном оборудовании.

«Оборудование по первым пакетам уже доставлено, и новые поставки продолжаются. Никаких перерывов в реализации программы PURL не было — поставки продолжаются, новое оборудование прибывает в Украину», — добавил представитель НАТО.

Дальнейшие поставки продолжаются по координации, в частности, через NSATU. В Альянсе ожидается дальнейшее усиление помощи. Ряд союзников «работает над дополнительными обязательствами», и ожидается, что в ближайшее время еще больше стран объявят о новых пакетах финансовой и военной поддержки для Украины.

Ранее мы сообщали, что в Соединенных Штатах из-за остановки работы правительства (шатдаун) отложили экспорт оружия стоимостью более $5 миллиардов для поддержки союзников по НАТО и Украине.

Реклама

Речь шла о поставках ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и HIMARS для Дании, Хорватии и Польши. Отмечалось, что окончательное назначение экспорта этого оружия неизвестно, но проданное союзникам по НАТО оружие часто передается для помощи Украине.

Напомним, 1 октября Конгресс США не смог договориться о финансировании, что привело к шатдауну — остановке работы правительства.