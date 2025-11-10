- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 2 мин
США не приостанавливали поставки оружия для Украины: что известно
Поставка оружия для ВСУ продолжается без перерывов, новое оборудование уже в Украине. Об этом заявил представитель НАТО.
НАТО официально сообщило о непрерывной реализации программы PURL (Список приоритетных потребностей Украины), которая обеспечивает ВСУ критически важным американским вооружением. Несмотря на возможные слухи, в НАТО заверили, что «снабжение продолжается, новое оборудование уже прибывает в Украину».
Об этом заявил представитель Альянса в комментарии Общественному.
Финансирование от союзников: $2 миллиарда уже есть
Программа PURL является ключевым механизмом, согласно которому европейские союзники и Канада финансируют закупку вооружения американского производства. НАТО координирует эту доставку. На сегодняшний день уже профинансировано четыре первых пакета на общую сумму около 2 миллиардов долларов. Среди ключевых доноров этих пакетов были:
Нидерланды (финансирование 4 августа);
Дания, Норвегия и Швеция (5 августа);
Германия (13 августа);
Канада (24 августа).
Что именно поступает в Украину
Поставки являются целевыми и включают в себя приоритетное оборудование, необходимое для отпора российской агрессии. Речь идет о средствах противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасах и другом необходимом военном оборудовании.
«Оборудование по первым пакетам уже доставлено, и новые поставки продолжаются. Никаких перерывов в реализации программы PURL не было — поставки продолжаются, новое оборудование прибывает в Украину», — добавил представитель НАТО.
Дальнейшие поставки продолжаются по координации, в частности, через NSATU. В Альянсе ожидается дальнейшее усиление помощи. Ряд союзников «работает над дополнительными обязательствами», и ожидается, что в ближайшее время еще больше стран объявят о новых пакетах финансовой и военной поддержки для Украины.
Ранее мы сообщали, что в Соединенных Штатах из-за остановки работы правительства (шатдаун) отложили экспорт оружия стоимостью более $5 миллиардов для поддержки союзников по НАТО и Украине.
Речь шла о поставках ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и HIMARS для Дании, Хорватии и Польши. Отмечалось, что окончательное назначение экспорта этого оружия неизвестно, но проданное союзникам по НАТО оружие часто передается для помощи Украине.
Напомним, 1 октября Конгресс США не смог договориться о финансировании, что привело к шатдауну — остановке работы правительства.