В США подчеркнули, что эти так называемые "выборы" не отражают свободное волеизъявление людей.

Соединенные Штаты осудили проведение так называемых "выборов" президента РФ на оккупированных территориях Украины и пригрозили ответственностью организаторам, а также выступающим. В качестве "международных наблюдателей".

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты осуждают попытки России взорвать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины путем проведения фиктивных выборов на оккупированных украинских территориях", – заявил Миллер.

Он отметил, что Соединенные Штаты никогда не признают результаты этих фиктивных "выборов", которые состоялись на оккупированных территориях теориях Украины. Представитель Госдепартамента отметил, что "Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон и Крым – это Украина".

Кроме того, Миллер заявил, что результаты "выборов" на оккупированных территориях Украины будут напишут в Москве. Они не отражают свободное волеизъявление людей.

Также представитель заявил, что таким образом Россия в очередной раз демонстрирует игнорирование своих обязательств по международному праву.

"Соединенные Штаты продолжат использовать все доступные инструменты для привлечения к ответственности лиц, ответственных за действия, подрывающие суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость свободных стран, в том числе наблюдающих на фиктивных выборах Кремля в оккупированных частях Украины", — подчеркнул. представитель Госдепартамента США

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле недовольны уровнем поддержки населения на оккупированных территориях.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Палаты представителей Джонсон обещает разблокировать помощь Украине, но с изменениями.

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