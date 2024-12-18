США не располагают информацией о переброске новых войск из КНДР — Госдеп

Соединенные Штаты Америки сейчас не имеют подтверждений по поводу переброски новых подразделений из Северной Кореи в Россию, однако не исключают такой возможности.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, — пишет Укринформ.

"У меня нет новых сообщений о переброске дополнительных солдат из Северной Кореи в Россию", — отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

В то же время, отметил Миллер, "мы продолжаем оценивать, что это возможно".

По его словам, американская сторона также может подтвердить, что северокорейские солдаты были развернуты на линии фронта в Курске, "и мы видели, как они несли потери, как убитыми, так и ранеными в бою".

Также читайте Выделили отдельный этаж в больнице Курска: первые видео с ранеными солдатами КНДР

Напомним, по информации Института изучения войны (ISW), войска КНДР терпят большие потери на Курщине из-за плохой координации с россиянами.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.