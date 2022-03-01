США не смогут закрыть украинское небо: в Белом доме назвали причину

США не смогут закрыть украинское небо: в Белом доме назвали причину

Введение зоны, запретной для полетов над Украиной, предполагает вовлечение в конфликт с Россией американских вооруженных компонентов.

США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.

Об этом заявила спикер администрации Байдена Джен Псаки, — пишет Укринформ.

"Президент дал четко понять, что не намерен посылать американские войска для войны с Россией", – сказала Псаки.

Введение зоны, запретной для полетов над Украиной, по ее словам, предполагает вовлечение в конфликт с Россией американских вооруженных компонентов, а также военных.

"Это требовало бы развертывания американских сил для обеспечения (закрытого неба – ред.), что стало бы прямым конфликтом – потенциально прямым конфликтом и потенциальной войной с Россией, не входящей в наши планы", – отметила Псаки.

Она также подчеркнула, что администрация США продолжит оборонную поддержку нашей страны, и Джо Байден общается с Владимиром Зеленским по поводу первоочередных потребностей Украины.