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США не смогут закрыть украинское небо: в Белом доме назвали причину

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США не смогут закрыть украинское небо: в Белом доме назвали причину

УНИАН

Введение зоны, запретной для полетов над Украиной, предполагает вовлечение в конфликт с Россией американских вооруженных компонентов.

США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.

Об этом заявила спикер администрации Байдена Джен Псаки, — пишет Укринформ.

"Президент дал четко понять, что не намерен посылать американские войска для войны с Россией", – сказала Псаки.

Введение зоны, запретной для полетов над Украиной, по ее словам, предполагает вовлечение в конфликт с Россией американских вооруженных компонентов, а также военных.

"Это требовало бы развертывания американских сил для обеспечения (закрытого неба – ред.), что стало бы прямым конфликтом – потенциально прямым конфликтом и потенциальной войной с Россией, не входящей в наши планы", – отметила Псаки.

Она также подчеркнула, что администрация США продолжит оборонную поддержку нашей страны, и Джо Байден общается с Владимиром Зеленским по поводу первоочередных потребностей Украины.

Небо Украины остается открытым, но может потерять часть самолетов

Небо Украины остается открытым, но может потерять часть самолетов

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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