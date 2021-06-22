США не собираются предупреждать Россию об ответах на кибератаки

В то же время США передали РФ список секторов, против которых они не потерпят кибератак.
США не собираются предупреждать РФ, каковы будут ответные меры в случае проведения новых кибератак против американских компаний и структур.
Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, — пишет "Интерфакс".
Так она ответила на вопрос журналистов о том почему президент США Джо Байден не сообщил российской стороне о том, какие конкретно меры Вашингтон примет в случае новых кибератак из России.
"Мы заранее не сообщаем об ударах, которые планируем нанести", — заметила она.
Псаки добавила, что США, передав РФ список секторов, против которых они не потерпят кибератак, разъяснили, в каких случаях "мы оставляем за собой право на ответные действия".
Напомним, что в списке, который президент США Джо Байден передал своему коллеге Владимиру Путину - оборонная промышленность, энергетика и финансовые институты.
Добавим, что во вторник, 1 июня, все заводы одной из крупнейших в мире мясоперерабатывающих компаний JBS приостановили работу вследствие кибератаки. Хакеры использовали программу-вымогатель в отношении серверов, поддерживающих операции JBS в Северной Америке и Австралии.
Ранее в связи с масштабной хакерской атакой на крупнейший трубопровод США Colonial Pipeline в 17 штатах и Вашингтоне объявили чрезвычайную ситуацию.