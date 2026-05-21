Переговоры на паузе

Реклама

Украина все более открыто и публично выражает недовольство американским посредничеством, несмотря на то, что ее военные усилия начинают приносить результаты в борьбе с Россией, что настраивает обе стороны на еще более затяжную войну.

Об этом пишет Foreign Policy.

Высокопоставленный европейский дипломат сказал изданию, что по его мнению, американская сторона испытывала разочарование из-за того, что Украина не отказывалась от Донбасса, несмотря на давление США, но Соединенные Штаты верили, что Россия со временем все равно заберет Донбасс, что затем снова откроет путь для мирного соглашения путем переговоров.

Реклама

«Очевидный энтузиазм России по поводу переговоров под руководством США угас. Совершенно очевидно, что они остыли к переговорам», — сказал в свою очередь Джон Хербст, старший директор Евразийского центра Атлантического совета.

На фоне очевидного взаимного разочарования в процессе под руководством США как Украина, так и Россия заявили, что они открыты для того, чтобы переговоры возглавила Европа.

Переговоры о мире — последние новости

Напомним, европейские лидеры рассматривают возможность возобновить переговоры с Россией.

Российский диктатор заявил, что считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера лучшим кандидатом от ЕС для участия в возможных переговорах по завершению войны.

Реклама

Министры иностранных дел ЕС во время встречи на Кипре на следующей неделе обсудят возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией по завершению войны в Украине.

Отмечается, что в настоящее время в ЕС обсуждают, мог бы бывший бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги или экс-канцлер Германии Ангела Меркель представлять их на возможных переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также среди кандидатов появилось новое имя — бывший президент Финляндии Саули Нииностио. Ранее об этом кандидатуре не сообщалось.

Обсуждения на Кипре состоятся после того, как Вашингтон и Киев выразили поддержку тому, чтобы Европа наладила диалог с российским диктатором по поводу войны в Украине.

Реклама

7 мая секретарь СНБО Рустем Умеров в США провел встречу с Уиткоффом и Кушнером. В тот же день в Кремле заявили, что считают трехсторонние переговоры в формате США-Украина-Россия нецелесообразными, пока Украина не выведет свои войска из подконтрольной части Донбасса.

Недавно госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что переговоры между Украиной и РФ «зашли в тупик».

9 мая Путин неожиданно заявил, что война в Украине «приближается к концу». В то же время, Россия возобновила удары по Украине сразу после окончания трехдневного перемирия 9-11 мая.

12 мая Трамп заявил, что конец войны в Украине «очень близко». Он намерен обсудить этот вопрос во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.

Реклама

Новости партнеров