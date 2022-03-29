США не видят того, что РФ готова вести серьезные переговоры с Украиной – Блинкен

США не видят того, что РФ готова вести серьезные переговоры с Украиной – Блинкен

Блинкен призвал Россию "прекратить агрессию и отвести свои силы и продолжить переговоры с Украиной".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он не видел признаков того, что переговоры между Украиной и Россией "продвигаются эффективным путем", поскольку США не видят "признака подлинной серьезности" со стороны России.

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Об этом сообщает CNN.

"Есть то, что говорит Россия, и то, что Россия делает. Мы сосредоточены на последнем", – сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой.

Блинкен предупредил, что заявление России о сокращении боевых действий вокруг Киева может быть "средством того, что Россия снова пытается отвлечь и обмануть людей, чтобы они думали, что она не делает того, что она делает".

"Если они каким-то образом верят, что попытка подчинить себе "лишь" восточную и южную части Украины может преуспеть, то они снова глубоко обманывают себя", – сказал Блинкен.

Блинкен призвал Россию "прекратить агрессию и отвести свои силы и продолжить переговоры с Украиной".

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