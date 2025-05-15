Рубио сообщил, от чего будет зависеть встреча Трампа с Путиным

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Белом доме не ждут какого-то «прорыва» в ходе переговоров между Украиной и Россией, которые должны начаться в Стамбуле уже завтра, 16 мая.

Об этом пишет Sky News.

«По моей оценке, я не думаю, что мы добьемся прорыва здесь, пока президент Трамп и президент Путин не будут напрямую взаимодействовать по этой теме», — сказал госсекретарь США.

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Рубио также подчеркнул, что уровень делегации, которую кремлевский диктатор отправил в Стамбул, «не свидетельствует о прорыве».

«Надеюсь, я ошибаюсь. Надеюсь, я ошибаюсь на 100%. Надеюсь, завтра утром в новостях сообщат о прекращении огня. Но это не моя оценка», — отметил он.

Марко Рубио также сообщил, что сразу после того, как завершатся переговоры в Стамбуле, США определят сроки возможной встречи Путина и Трампа.

Напомним, в Ватикане считают перспективы переговоров в Турции неутешительными. Поэтому новый Папа Римский готов посредничать в диалоге между РФ и Украиной. Папа Лев XIV уже заявил о своей решимости сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие.

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