США не заключат соглашение с Россией о полезных ископаемых: Подоляк объяснил причину

Россия не уступит США стратегическим рынкам, поскольку это противоречит геополитическим амбициям Кремля / © Associated Press

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США не подпишут соглашение с Россией о полезных ископаемых, поскольку обе страны являются конкурентами в стратегических отраслях.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

По его словам, Украина заинтересована в стратегическом партнерстве с Вашингтоном, поскольку это открывает доступ к технологиям, глобальным рынкам и инвестициям. США, в свою очередь, получают возможность существенно увеличить свою долю на мировом рынке.

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«И здесь я перехожу в Россию. Она является непосредственным конкурентом на глобальных рынках. Россия точно не отдаст США то, что усилит американские позиции в таких отраслях как аэрокосмос, телекоммуникации и другие», — пояснил Подоляк.

По его мнению, для Путина важнее не финансовая выгода, а геополитическое влияние. Кремль стремится к доминированию в мире и не готов уступить позиции даже ради многомиллиардных доходов.

«Путин не согласится потерять влияние даже за большие деньги, ведь это не та цель, ради которой он развязал войну против Украины. Его цель – доминирование и навязывание своих правил. А когда ты отдаешь долю в своих бизнесах, значит, ты проиграл. Путин на это не согласится», — подытожил советник главы ОП.

Напомним, по словам военного эксперта, сопредседателя ГИ «Правое Дело» Дмитрия Снегирева, Украине выгодно подписать соглашение о добыче полезных ископаемых с Соединенными Штатами.