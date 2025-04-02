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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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США не заключат соглашение с Россией о полезных ископаемых: Подоляк объяснил причину

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Кремль не готов уступить влияние даже ради финансовой выгоды.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Россия не уступит США стратегическим рынкам, поскольку это противоречит геополитическим амбициям Кремля.

Россия не уступит США стратегическим рынкам, поскольку это противоречит геополитическим амбициям Кремля / © Associated Press

США не подпишут соглашение с Россией о полезных ископаемых, поскольку обе страны являются конкурентами в стратегических отраслях.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

По его словам, Украина заинтересована в стратегическом партнерстве с Вашингтоном, поскольку это открывает доступ к технологиям, глобальным рынкам и инвестициям. США, в свою очередь, получают возможность существенно увеличить свою долю на мировом рынке.

«И здесь я перехожу в Россию. Она является непосредственным конкурентом на глобальных рынках. Россия точно не отдаст США то, что усилит американские позиции в таких отраслях как аэрокосмос, телекоммуникации и другие», — пояснил Подоляк.

По его мнению, для Путина важнее не финансовая выгода, а геополитическое влияние. Кремль стремится к доминированию в мире и не готов уступить позиции даже ради многомиллиардных доходов.

«Путин не согласится потерять влияние даже за большие деньги, ведь это не та цель, ради которой он развязал войну против Украины. Его цель – доминирование и навязывание своих правил. А когда ты отдаешь долю в своих бизнесах, значит, ты проиграл. Путин на это не согласится», — подытожил советник главы ОП.

Напомним, по словам военного эксперта, сопредседателя ГИ «Правое Дело» Дмитрия Снегирева, Украине выгодно подписать соглашение о добыче полезных ископаемых с Соединенными Штатами.

Дата публикации
Количество просмотров
262
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