- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 262
- Время на прочтение
- 1 мин
США не заключат соглашение с Россией о полезных ископаемых: Подоляк объяснил причину
По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Кремль не готов уступить влияние даже ради финансовой выгоды.
США не подпишут соглашение с Россией о полезных ископаемых, поскольку обе страны являются конкурентами в стратегических отраслях.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.
По его словам, Украина заинтересована в стратегическом партнерстве с Вашингтоном, поскольку это открывает доступ к технологиям, глобальным рынкам и инвестициям. США, в свою очередь, получают возможность существенно увеличить свою долю на мировом рынке.
«И здесь я перехожу в Россию. Она является непосредственным конкурентом на глобальных рынках. Россия точно не отдаст США то, что усилит американские позиции в таких отраслях как аэрокосмос, телекоммуникации и другие», — пояснил Подоляк.
По его мнению, для Путина важнее не финансовая выгода, а геополитическое влияние. Кремль стремится к доминированию в мире и не готов уступить позиции даже ради многомиллиардных доходов.
«Путин не согласится потерять влияние даже за большие деньги, ведь это не та цель, ради которой он развязал войну против Украины. Его цель – доминирование и навязывание своих правил. А когда ты отдаешь долю в своих бизнесах, значит, ты проиграл. Путин на это не согласится», — подытожил советник главы ОП.
Напомним, по словам военного эксперта, сопредседателя ГИ «Правое Дело» Дмитрия Снегирева, Украине выгодно подписать соглашение о добыче полезных ископаемых с Соединенными Штатами.