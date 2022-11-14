США неофициально подталкивают Украину к переговорам с Россией – WSJ

В то же время представители администрации Байдена продолжают публично заявлять, что Вашингтон не давит на Киев.

Высокопоставленные чиновники США начали подталкивать Киев к мирным переговорам на случай, если зима затормозит динамику на фронте.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

США и их союзники обещают продолжать поддерживать Украину, но чиновники в Вашингтоне начинают вслух задумываться, сколько еще территории могут отвоевать ВСУ и какой ценой.

Сомневаются в военной победе Украины

"Должно быть взаимное признание того, что военной победы, в настоящем смысле этого слова, вероятно, невозможно достичь военными средствами, поэтому вам нужно обратиться к другим средствам", — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Представители США не считают, что сейчас самое подходящее время для переговоров, но большинство из них считают, что в ближайшие недели и месяцы дадут возможность поговорить о мире.

Запасы оружия заканчиваются

США и некоторые их союзники обеспокоены тем, что их запасы оружия, включая некоторые боеприпасы, истощаются неприемлемыми темпами. Военная поддержка США для Украины в этом году, которая сейчас приближается к 19 миллиардам долларов, превысила европейскую помощь.

"Остается увидеть, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией", — сказал Байден в Белом доме. "Они (Украина и Россия. – Ред.) будут зализывать свои раны, решат… что собираются делать в течение зимы, и решат, собираются ли идти на компромисс или нет".

Сигнал к переговорам

Вашингтон дал сигнал Украине, что, по крайней мере, Киев должен выглядеть открытым для решения путем переговоров. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан якобы передал это сообщение президенту Владимиру Зеленскому и его помощникам в Киеве 4 ноября

Двое европейских дипломатов, информированных о визите, сказали, что Салливан рекомендовал команде Зеленского начать думать о своих реалистических требованиях и приоритетах для переговоров, включая пересмотр заявленных целей по возвращению Украине Крыма.

В то же время представители администрации Байдена, включая самого Салливана, продолжают публично заявлять, что Вашингтон не давит на Киев.

"Наша задача — поставить их в лучшую позицию на поле боя, чтобы когда появится возможность для дипломатии, они занимали лучшую позицию за столом переговоров. Соединенные Штаты не давят на Украину", — сказал Салливан в четверг.

Некоторые страны Европы против настояния на переговорах

Между тем, в некоторых европейских странах, в том числе в центре и севере Европы, заявили, что публичное настаивание на переговорах может нанести ущерб усилиям Украины и сыграть в пользу России.

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"Нам нужно поговорить о цене мира. Если война закончится сейчас, украинцы получат сообщение о том, что их борьба была бессмысленной. Россия получит сообщение о том, что пора переоборудовать и восстановить экономику. Никто не верит, что Россия остановится, пока не достигнет своей стратегической цели", — отметил один североевропейский чиновник.

Европейские и американские чиновники заявили, что не видят признаков того, что Кремль заинтересован в серьезных переговорах.

Некоторые союзники по НАТО считают, что Украине будет трудно сделать серьезные прорывы, поскольку она атакует районы, которые более урбанизированы и ближе к России, и где российские силы присутствуют дольше и имеют время для укрепления своей обороны. Между тем, в последние недели Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины, оставляя миллионы украинцев без электроэнергии и воды.

Западный дипломат сказал, что некоторые европейские партнеры озабочены тем, что Вашингтон склоняет Украину к переговорам, прежде чем ее войска смогут добиться дальнейших успехов.

Ранее издание CNN писало, что в Штатах существуют разные мнения по поводу целесообразности переговоров с РФ, но давить на Украину там не собираются.

В Белом доме заявили, что администрация президента США не ведет непубличных переговоров с Россией по Украине. Так США прокомментировали переговоры Салливана с советниками Путина.

ТСН.ua проанализировал, что говорят и пишут на Западе по поводу дальнейших сценариев развития войны после освобождения Херсон.

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