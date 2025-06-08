США неожиданно перенаправили вооружение для борьбы с "Шахедами" в другую страну - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © скриншот с видео

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США отказались передавать Украине обещанные ракеты для борьбы с иранскими дронами-камикадзе «Шахед» и перенаправили их на Ближний Восток.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью ABC News

Президент подчеркнул, что Украина испытывает недостаток средств противовоздушной обороны, в частности систем «Patriot», и предупредил о последствиях подобных решений:

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«Если США нам не дадут — больше потерь. Больше людей, которые погибают. Мы ищем все инструменты, чтобы уничтожить эти „Шахеды“, но поддержка союзников критически важна», — подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, ранее между Киевом и Вашингтоном была достигнута договоренность по проекту, предусматривающему поставку 20 тысяч специализированных боеприпасов для борьбы с «Шахедами». Речь шла не об обычных ракетах, а о специальной технологии, способной эффективно уничтожать дроны.

«Мы имели проект, который согласовали с министром обороны Ллойдом Остином — 20 тысяч специальных боеприпасов для борьбы с „Шахедами“. Это не просто ракеты, это специальная технология», — пояснил Зеленский.

Он также подчеркнул, что после предыдущих договоренностей США неожиданно изменили свое решение:

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«Сегодня утром мой министр обороны сказал, что США изменили это решение — и эти боеприпасы были отправлены в другой регион — на Ближний Восток».

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа приняла решение перенаправить ключевые компоненты системы противодействия дронам, которые ранее планировались для передачи Украине, в пользу американских вооруженных сил.

Недавно издание The Wall Street Journal сообщило, что министр обороны США Ллойд Остин, не делая этого публично, проинформировал Конгресс об изменении в планах поставок оружия. Как выяснилось, речь идет об отказе передать Украине специальные детонаторы к ракетам системы APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System).

По мнению бывшего чиновника Пентагона, которого цитирует WSJ, эти боеприпасы играют ключевую роль в построении многоуровневой системы противовоздушной обороны Украины. В то же время, по данным издания, США оказались перед серьезной дилеммой: растет потребность в усилении обороны собственных военных баз на Ближнем Востоке, которые все чаще становятся мишенью для атак дронов со стороны иранских сил и связанных с ними группировок, в частности хуситов.

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