"США никогда не хотели нас в НАТО": Зеленский сделал громкое заявление

Президент заверил — если Украина не станет членом НАТО, мы сделаем НАТО в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты никогда не рассматривали реальное вступление Украины в НАТО.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции.

По словам Зеленского, он слышал разные сигналы от администрации Байдена и Дональда Трампа, однако ни разу не получал четкого ответа о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

"Но если быть откровенным, очень честным, то США никогда нас не видели в НАТО. Они говорили об этом, но они никогда не хотели нас в НАТО. И это правда”, – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что если Украина не станет членом НАТО, то Киев будет вынужден укреплять собственную обороноспособность. В частности, речь идет об удвоении армии и наращивании военного производства.

"Если не будет реального НАТО, мы сделаем НАТО в Украине. Это будет означать, что нам нужно повышать количество наших солдат, укрепить нашу армию, вдвое увеличить количество наших солдат", – объяснил президент.

По словам президента, российская армия насчитывает 220 реальных бригад, в то время как Вооруженные силы Украины – 110. В европейских войсках этот показатель вместе составляет всего 82 бригады, что значительно меньше, чем в России.

“Если мы говорим о гарантиях, мы должны выделить средства на более крупную армию для Украины. И также нам нужно найти возможность, как увеличить производство и как увеличить армию в Европе", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент заявил, что в противостоянии российской агрессии Украине необходима поддержка от США, а не посредничество для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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