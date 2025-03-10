Представитель Трампа сделал неожиданное заявление о разведданных для Украины

Уиткофф утверждает, что США никогда не отключали разведку для "чего оборонного украинцам".

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что США не прекращали предоставлять Украине разведывательные данные для оборонных операций.

Об этом он сказал в комментарии Fox News.

Представитель Трампа сообщил, что ситуацию по предоставлению разведывательных данных обсудят представители Украины и США на переговорах в Саудовской Аравии.

Уиткофф утверждает, что США никогда не отключали разведку для "чего-то оборонного, что требовалось украинцам".

Ранее сообщалось, что США прекратили обмен разведданными и поставки оружия Украине.

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