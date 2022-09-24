США обещают России тяжелые санкции, если вона прибегнет к аннексии

Соединенные Штаты и другие страны-члены G7 в пятницу выступили с общим заявлением, никогда не признающим претензий РФ на суверенные территории Украины.

США вместе с другими странами готовы ввести оперативные шаги, которые приведут к тяжелым последствиям для экономики России, если она начнет реализацию сценария аннексии оккупированных территорий Украины, где сейчас проводятся псевдореферендумы.

С таким заявлением выступила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Укринформ.

«Мы готовы возложить на Россию дополнительные быстрые и тяжелые экономические последствия – вместе с нашими союзниками и партнерами – в ответ на эти действия, если они (россияне – ред.) пойдут дальше по аннексии», — заявила представитель администрации Байдена.

Она напомнила, что Соединенные Штаты и другие страны-члены G7 в пятницу выступили с общим заявлением, что никогда не признают претензий РФ на суверенные территории Украины, а также не будут признавать каких-либо результатов фейковых референдумов.

По ее словам, президент Байден во время выступления в ООН на этой неделе назвал эти псевдореферендумы дерзким нарушением международного права, а также пренебрежением принципами суверенитета и территориальной целостности, лежащими в основе Устава ООН.

«Мы продолжим твердо стоять с народом Украины и обеспечивать их «историческими» объемами оборонной помощи, чтобы помочь им защищать свою территорию, помочь им защищать свою свободу», — подчеркнула представитель Белого дома.

Она также прокомментировала ситуацию вокруг кампании по мобилизации в России.

«То, что мы видим в России, особенно в плане протестов, а также, как россияне бегут из своей страны, означает, что эта война непопулярна в народе», — отметила Карин Жан-Пьер.

Она также подчеркнула, что нынешние действия Путина следует рассматривать как демонстрацию слабости, а не сильную позицию его режима, и это подтверждает реакция людей.

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Напомним, что встречи высокого уровня в Нью-Йорке проходят на фоне очередной эскалации, спровоцированной заявлениями Путина о псевдореферендумах и мобилизации. Это не помешало его министру Лаврову приехать в Нью-Йорк.

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