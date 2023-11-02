США обеспокоены любой активностью российского ЧВК "Вагнер" — Госдеп

В частности, речь идет о сообщении о возобновлении рекрутинга новых боевиков этой группировке.

Об этом заявил в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, — пишет Укринформ.

«Конечно, мы всегда испытываем обеспокоенность по поводу деятельности группы «Вагнера» — будь то в Украине или в Африке»,- отметил представитель Госдепартамента США.

Поэтому, по его словам, Соединенные Штаты вместе с партнерами принимали меры, чтобы привлечь представителей этой группировки к ответственности.

Напомним, что после того, как вооруженное формирование российских наемников ЧВК "Вагнер" стало подразделением Росгвардии, его предводителем стал Павел Пригожин. Сын погибшего Евгения Пригожина таким образом пытается "сохранить бренд".

Добавим, что ранее стало известно, что бывшие наемники российской ЧВК "Вагнер" массово переходят к чеченскому спецподразделению "Ахмат", которое подчинено "Росгвардии".

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