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США обеспокоены возможной передачей оружия между РФ и КНДР

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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США обеспокоены возможной передачей оружия между РФ и КНДР

В США не исключают возможности потенциальной передачи оружия из КНДР в России или из России в КНДР / Фото: Associated Press

Россия и КНДР ужесточают связи.

Соединенные Штаты Америки озабочены в связи с дальнейшим сближением связей в военной и других сферах между Москвой и Пхеньяном.

В Америке не исключают возможности передачи оружия между двумя странами.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер во время прессбрифинга в Вашингтоне, — пишет Укринформ.

«По России мы продолжаем быть обеспокоенными усилением связей между РФ и Северной Кореей, особенно когда речь идет о любой потенциальной передаче оружия из КНДР в России или из России в КНДР», — отметил представитель Госдепа.

Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея может ввести односторонние санкции против Москвы на фоне недавнего саммита между Северной Кореей и Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что диктатор Путин планирует посетить Северную Корею по приглашению Ким Чен Ина.

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Дата публикации
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