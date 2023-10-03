США обеспокоены возможной передачей оружия между РФ и КНДР

Россия и КНДР ужесточают связи.
Соединенные Штаты Америки озабочены в связи с дальнейшим сближением связей в военной и других сферах между Москвой и Пхеньяном.
В Америке не исключают возможности передачи оружия между двумя странами.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер во время прессбрифинга в Вашингтоне, — пишет Укринформ.
«По России мы продолжаем быть обеспокоенными усилением связей между РФ и Северной Кореей, особенно когда речь идет о любой потенциальной передаче оружия из КНДР в России или из России в КНДР», — отметил представитель Госдепа.
Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея может ввести односторонние санкции против Москвы на фоне недавнего саммита между Северной Кореей и Россией.
Кроме того, мы ранее информировали, что диктатор Путин планирует посетить Северную Корею по приглашению Ким Чен Ина.
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