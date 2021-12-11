США обсудили с ФРГ возможность экономических санкций против РФ в случае ее вторжения в Украину

США обсудили с ФРГ возможность экономических санкций против РФ в случае ее вторжения в Украину

США выразили Германию свою обеспокоенность "эскалацией российских сил вокруг Украины".

США готовы сотрудничать с Германией над разработкой мер, которые нанесут ущерб экономике РФ в случае вторжения российских войск в Украину.

Соответствующее заявление американский министр финансов Джэнет Йеллен высказала во время встречи со своим коллегой из ФРГ Кристианом Линднером, сообщается на сайте Министерства финансов США.

Отмечается, что во время разговора Йеллен "подтвердила обеспокоенность президента Байдена эскалацией российских сил вокруг Украины".

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"(Министр финансов США. — Ред.) выразила заинтересованность в партнерстве с Германией по поводу резервных планов, которые можно было бы быстро ввести для нанесения серьезного ущерба экономике России", — указали в финансовом ведомстве.

Кроме того, глава Минфина США поздравила Линднера с его назначением на должность министра финансов ФРГ и выразила благодарность за преданность Германии трансатлантическому союзу. Собеседники также обсудили приоритеты государств-членов "Большой семерки" (G7) на следующий год.

Напомним, что новый канцлер Германии Олаф Шольц в первом разговоре с президентом США Джо Байденом обсудил Украину. По словам Шольца, Россию ожидают серьезные последствия за эскалацию в Украине.

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