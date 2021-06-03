США обсудили с Германией опасность "Северного потока-2" для Украины

В США "обеспокоены" рисками, которые российский газопровод представляет для Украины.

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросам экономики Яном Хеккером газопровод "Северный поток-2".

Об этом в среду, 2 июня, сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что должностные лица, в частности, поставили вопрос "обеспокоенности США" о рисках, которые "Северный поток-2" представляет для Украины и европейской энергетической безопасности.

Они также остановились на "приоритетах внешней политики, в частности России, Украине, Иране, Сахеле и Западных Балканах".

Кроме того, во время встречи обсуждалась будущая встреча лидеров стран "Большой семерки", саммит НАТО, важность обеспечения энергетического будущего Европы, коллективные усилия по распространению вакцин от COVID-19, координации в области кибербезопасности и реагирование на атаки программ-вымогателей.

На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель отправила в США делегацию для обсуждения проекта российского газопровода "Северный поток-2".

Высокопоставленные чиновники ФРГ во главе с советниками Меркель по вопросам внешней политики и экономики Яном Хеккером и Ларсом-Хендриком Реллером соответственно должны встретиться в Вашингтоне с советником президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и торговой представительницей Кэтрин Тай.

Между тем группа из 21 конгрессмена-республиканца в совместном письме призвала вернуть санкции по "Северному потоку-2", отметив, что с завершением строительства газопровода Украина "станет более уязвимой к российской агрессии".

Как сообщалось, США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

Впоследствии 14 сенаторов-республиканцев представили законопроект, в котором инициировали возвращение санкций по вышеупомянутой компании и ее руководителю.

В компании Nord Stream 2 утверждают, что газопровод построен на 95%.

ТСН.ua разбирался, зачем Байден называет Путина "убийцей", а затем решает не санкционировать "Северный поток-2", и к чему в случае наихудшего сценария готовиться Украине. Читайте об этом по ссылке.

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