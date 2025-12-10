США обсудили с Украиной санкции против «Лукойла» и «Роснефти»

Глава Минфина США Скотт Бессент / © Associated Press

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что во время встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко ключевой темой были санкции США против российских нефтяных корпораций ЛУКОЙЛа и Роснефти.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Во время нашей встречи я отметил обязательство президента Трампа обеспечить крепкий мир в Украине и обсудил санкции Министерства финансов против ведущих российских нефтяных гигантов, ЛУКОЙЛа и Роснефти», — отметил Бессент.

Он подчеркнул, что Вашингтон считает критически важным дальнейшее продвижение реформ в Украине и усиление борьбы с коррупцией.

Отдельно Министр сообщил, что Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины будет действовать таким образом, чтобы ни один субъект, поддерживавший российскую войну, не получил прибыли от процессов восстановления украинской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Россия продает нефть по самым низким ценам с февраля 2022 года, одновременно наращивая экспорт и сталкиваясь с ростом объемов застрявшего на танкерах в море сырья.

Мы ранее информировали, что поражение дальнобойными дронами объектов нефтяной инфраструктуры РФ способно уменьшить бюджет государства-агрессорки еще на 20–30%.