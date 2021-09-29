США обвинил КНР в блокировке закупок самолетов Boeing китайскими авиакомпаниями

Китайские авиакомпании хотят купить самолеты на десятки миллиардов долларов.

Правительство Китай не позволило местным авиакомпаниям купить самолеты корпорации Boeing на десятки миллиардов долларов.

Об этом сообщила министр торговли США Джина Раймондо, - информирует NPR.

Она обвинила КНР в нарушении обязательств по закупкам американских товаров по первой фазе торгового соглашения с США от 2020 года.

"Китайские авиакомпании хотят купить самолеты на десятки миллиардов долларов, но на пути китайское правительство", - сказала министр, заметив, что китайцам нужно играть по правилам.

Ранее исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун призвал Соединенные Штаты Америки отделить торговлю от политических дискуссий.

"Я надеюсь, что мы сможем отделить интеллектуальную собственность, права человека и другие вещи от торговли и продолжать поощрять свободную торговлю между этими двумя экономическими гигантами. Мы не можем позволить себе быть отрезанными от этого рынка", - казал он.

По оценкам корпорации, до 2040 года китайским авиакомпаниям потребуется 8,7 тыс. новых самолетов на сумму $1,47 трлн.

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