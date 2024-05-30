США обвинили Китай в поддержке войны России: Вашингтон пригрозил Пекину

Соединенные Штаты Америки вновь заявляют о поддержке Китаем России, ведущей захватническую войну против Украины. Более того, Вашингтон предупредил, что Пекин может столкнуться с последующими санкциями в ответ со стороны стран НАТО.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл во время визита в Брюссель, сообщает Reuters.

По его словам, КНР помогает РФ восстанавливать элементы ее вооружения, включая ракеты большой дальности, артиллерию и беспилотников. Кроме того, Пекин повышает способность русской армии вести наблюдение за передвижениями на поле боя. Кэмпбелл подчеркнул, что проинформировал Североатлантический совет о беспокойстве США.

"То, что мы видим в поставках из Китая в Россию, – это не единичный случай или пара мошеннических фирм, вовлеченных в поддержку РФ. Это длительные, комплексные усилия, поддерживаемые руководством Китая и призванные за кулисами оказать России всяческую поддержку", — заявил заместитель госсекретаря.

Дипломат отмечает, что подобные действия КНР создали возможности для Москвы не только на поле боя в Украине, но и позволили "бросить стратегический вызов Европе".

Кэмпбелл заявил, что в ответ на действия Китая Европа и США уже ввели санкции в определенных случаях. Политик отметил, что ожидает от союзников следующих шагов по этому направлению.

Напомним, ранее британский министр обороны Грант Шаппс заявил, что Китай начал предоставлять России летальное оружие для применения в войне против Украины.

Впрочем, советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что у США нет информации о поставках китайского оружия в Россию. Он отметил, что сейчас он "с нетерпением ждет" разговора с британцами, чтобы убедиться, что у них "общая операционная картина".

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