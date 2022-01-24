США объяснили решение об эвакуации дипломатов и убеждают, что продолжат поддержку Украины

США объяснили решение об эвакуации дипломатов и убеждают, что продолжат поддержку Украины

Большинство консульских услуг будут предоставляться и дальше.

Государственный департамент США принял решение разрешить выезд государственных служащих США с дипломатической миссии в Украину, как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в Украине.

Об этом сообщает посольство США в Киеве в сообщении в Facebook.

"Мы продолжаем подтверждать нашу поддержку украинского народа и делаем нынешний шаг, потому что привержены одному из самых высоких приоритетов Государственного департамента – безопасности наших дипломатов и американскому народу. Соединенные Штаты подчеркивают, что посольство США в Киеве остается открытым. Аналогично, мы подчеркиваем, что решение о санкционированном /обязательный отъезд никак не повлияет на нашу приверженность поиску дипломатического решения относительно глубоко тревожного наращивания сил России в Украине и вокруг нее", — говорится в сообщении.

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Большинство консульских услуг будут предоставляться и в дальнейшем, хотя из-за ухудшения ситуации с COVID-19 посольство имеет ограниченные возможности в оформлении неиммиграционных виз.

"Непреклонная поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины остается более крепкой, чем когда-либо, что было продемонстрировано поставками 22 января первой из нескольких партий новой помощи безопасности Вооруженным силам Украины в размере 200 миллионов долларов, одобренной президентом Джо Байденом, что от России зависит, каким путем мы пойдем. Соединенные Штаты постоянно говорят о двух путях, которые Россия может выбрать: диалог и дипломатия или эскалация и серьезные последствия из-за значительных военных действий против Украины, нынешняя непредсказуемая ситуация с безопасностью, в частности вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и в контролируемой Россией Восточной Украине, может внезапно ухудшиться", — добавили в посольстве.

Напомним, что гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт.

Перед этим в Государственном департаменте США опровергли сообщения американских СМИ об эвакуации некоторых своих сотрудников из Украины. Мол, приказа об эвакуации не было

Ранее спикер Белого дома объяснила, что правительство США всегда разрабатывает планы эвакуации американских граждан из любой страны, когда там возникают угрозы безопасности, в том числе в случае агрессии России против Украины.

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