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США объявили 12 российских дипломатов персонами нон грата: они должны покинуть страну

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США объявили 12 российских дипломатов персонами нон грата: они должны покинуть страну

Associated Press

Небензя возмущен таким решением.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США объявили 12 российских дипломатов при организации персонами нон грата.

Об этом пишут российские СМИ.

"Я только что получил информацию о том, что власти США приняли очередные враждебные меры по российской миссии при ООН, грубо нарушив свои обязательства как принимающей стороны", – сказал Небензя.

По его словам, 12 сотрудников представительства России должны покинуть США до 7 марта. Постпред РФ при ООН подчеркнул, что это решение американской стороны является "неуважением своих обязательств в рамках Устава организации".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что высылаемые из Нью-Йорка дипломаты РФ занимались разведывательной деятельностью.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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