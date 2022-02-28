США объявили 12 российских дипломатов персонами нон грата: они должны покинуть страну

Небензя возмущен таким решением.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США объявили 12 российских дипломатов при организации персонами нон грата.

Об этом пишут российские СМИ.

"Я только что получил информацию о том, что власти США приняли очередные враждебные меры по российской миссии при ООН, грубо нарушив свои обязательства как принимающей стороны", – сказал Небензя.

По его словам, 12 сотрудников представительства России должны покинуть США до 7 марта. Постпред РФ при ООН подчеркнул, что это решение американской стороны является "неуважением своих обязательств в рамках Устава организации".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что высылаемые из Нью-Йорка дипломаты РФ занимались разведывательной деятельностью.