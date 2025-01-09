США объявили новый пакет помощи Украине: что известно

В частности, помощь включает в себя дополнительные ракеты для украинского ПВО.

В четверг, 9 января, Соединенные Штаты Америки объявили о последнем пакете помощи Украине от администрации действующего президента Джо Байдена. Его сумма составляет 500 миллионов долларов.

Об этом сообщил министр обороны США Остин на "Рамштайне", проходящем в Германии.

Помощь включает в себя дополнительные ракеты для украинского ПВО, больше снарядов, ракеты класса "воздух-земля" и другое оборудование для поддержки украинских F-16.

"Здесь, в "Рамштайне", я полон решимости сделать все возможное, чтобы помочь Украине жить в условиях свободы и безопасности — и создать более справедливый и более достойный мир. Наша совместная работа должна продолжаться", — сказал действующий глава Пентагона.

По словам Остина, борьба Украины важна для всех союзников, ведь "война Путина является вызовом свободным людям во всем мире".

"Мы все заинтересованы в том, чтобы автократы не могли ставить свои имперские амбиции выше основных прав свободных и суверенных народов. Украина ведет справедливую войну самообороны. Это одно из самых больших дел нашего времени", — отметил Остин.

Эта встреча была последней для Остина в должности министра обороны США. По его словам, возглавлять эту Контактную группу было одной из самых больших почестей в его жизни и добавил, что "с нетерпением ждет еще одной очень продуктивной встречи".

Напомним, на Рамштайне утвердили стратегию военной помощи Украине до 2027 года. Эти карты станут основой для поддержки и выделения помощи по таким направлениям, как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетехника, дроны, воздушные силы, морская безопасность и другие.

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