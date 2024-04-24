США объявили новый пакет военной помощи Украине: что ВСУ получат в ближайшее время

Министерство обороны США 24 апреля объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине общей стоимостью 1 миллиард долларов после долгого перерыва.

Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Новый оборонный пакет содержит ряд вооружений, в том числе ракеты RIM-7, AIM-9M, противотанковые комплексы Stinger и Javelin, снаряды калибра 155 мм (в том числе кассетные снаряды) и 105 мм, снаряды к системам HIMARS, минометные мины калибра 60 мм, противопехотные мины Claymore, боеприпасы для ликвидации помех.

Пентагон также передаст Украине боевые машины пехоты Bradley, бронированные машины MRAP и Humvee, транспортные средства логистической поддержки, тактические транспортные средства для буксировки и перевозки оборудования.

Также в сообщении упомянуты стрелковое оружие и дополнительные патроны к нему, в частности для борьбы с дронами, "высокоточные авиационные боеприпасы", аэродромно-техническое оборудование, приборы ночного видения, а также запасные части и другое вспомогательное оборудование.

"Этот пакет позволит увеличить поставки боеприпасов, вооружения и оборудования для поддержки способности Украины защищать свою линию фронта, защищать свои города и противостоять постоянным атакам России", — говорят в Пентагоне.

Отметим, что этот пакет военной помощи является 56-м по счету, который администрация президента США выделяет по программе PDA — она предусматривает поставки военной помощи непосредственно со складов американской армии.

Напомним, накануне Сенат Соединенных Штатов принял законопроект, предусматривающий оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискацию активов РФ.

Уже на следующий день, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом законодательный пакет.

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