США объявили о старте второй фазы мирного плана Трампа по Газе

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты официально объявили о запуске второй фазы масштабного плана президента Дональда Трампа, направленного на окончательное прекращение конфликта в Секторе Газа.

Об этом сообщил спецпредставитель президента Стив Уиткофф в сети Х.

Стив Уиткофф подчеркнул, что ключевым инструментом новой политики станет создание переходной технократической палестинской администрации, известной как Национальный комитет по управлению Газой (NCAG). Это должно обеспечить стабильность во время переходного периода.

Реклама

«Мы объявляем о запуске второй фазы плана президента Трампа, предусматривающего переход к демилитаризации, технократическому управлению и реконструкции. Это включает в себя разоружение всего неавторизованного персонала», — отметил спецпредставитель.

По его словам, важным условием дальнейшего прогресса остается исполнение обязательств со стороны группировки ХАМАС. США требуют немедленного возвращения тела последнего погибшего заложника, предупреждая, что игнорирование этого требования приведет к серьезным последствиям.

«Важно, что первая фаза обеспечила доставку исторической гуманитарной помощи, поддержала прекращение огня, вернула всех живых заложников и останки двадцати семи из двадцати восьми погибших заложников», — отметил Уиткофф.

Он выразил глубокую признательность Египту, Турции и Катару за их незаменимые посреднические усилия, благодаря которым удалось добиться нынешнего прогресса и подготовить почву для восстановления сектора Газа.

Реклама

Последние новости по Газе

Напомним, 9 октября 2025 г. президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первую фазу мирного плана.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ХАМАС готов к продолжительному миру и призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировку Газы, чтобы создать условия для безопасного освобождения заложников и начала переговоров.

Также исламистское движение ХАМАС заявило, что резолюция Совета Безопасности ООН, поддерживающая предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию ситуации в секторе Газа, «не отвечает интересам палестинского народа».

Также сообщалось, что Соединенные Штаты предложили боевикам ХАМАС покинуть районы Сектора Газа, чтобы уменьшить напряжение и приблизить прекращение огня.