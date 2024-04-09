США одобрят помощь Украине на 61 млрд долларов уже в апреле — Уолкер

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине убежден, что Украина получит финансирование от США уже в этом месяце.

Дополнительная помощь Украине от США в размере 61 млрд долларов будет одобрена в апреле этого года.

Об этом американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Уолкер заявил в интервью РБК-Украина.

"Я считаю, что дополнительная помощь Украине будет составлять 61 млрд. И я верю, что она будет одобрена в этом месяце. Я ошибался раньше. Я готов снова ошибиться. Но вы, возможно, помните, я был здесь, в Киеве, в мае в прошлом году, и меня спросили о запросе администрации на 15 млрд, и я сказал: нет, будет 60, и это потому, что никто не хочет голосовать по этому вопросу дважды", – заявил он.

Уолкер добавил, что Вашингтон хочет добиться одобрения помощи Украине, а затем заниматься президентскими выборами.

"Мы хотим добиться этого, а затем проводить президентские выборы. Это будет 60 миллиардов, и это будет только один раз голосоваться, а потом у нас будут президентские выборы", – заявил он.

При этом Уолкер добавил, что 80% членов Палаты представителей США поддерживают помощь Украине.

"Причина в базовой математике. Восемьдесят процентов членов Палаты представителей, как республиканцев, так и демократов, поддерживают помощь Украине. Они хотят, чтобы это произошло. Если вы вынесете проект на рассмотрение Палаты представителей, вы получите от трехсот до трехсот пятидесяти голосов", – предположил он.

Напомним, ранее сенатор США от Республиканской партии Джонни Эрнст заявила, что решение о помощи Украине будет принято в течение ближайших нескольких недель. Однако в Конгрессе до сих пор остаются законодатели, которые не согласны с уровнем расходов на помощь Украине, хотя большинство поддерживает украинцев.

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