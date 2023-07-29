США официально открестились от участия американских кадровых военных в войне в Украине

Об этом пишет Укринформ.

«В Украине нет американских сил, которые оказывали бы помощь Украине в боевых действиях или присутствовали бы на поле с украинскими силами», — подчеркнул официальный представитель администрации Байдена.

Таким образом, он ответил на вопрос, придерживается ли нынешняя администрация США позиции, объявленной с начала полномасштабного вторжения РФ, что американские войска и не будут вовлечены в боевые действия.

Кирби отметил, что в Украине присутствует небольшое количество американских военнослужащих, охраняющих посольство США в Киеве, а также представляющих аппарат военных атташе Соединенных Штатов в Украине.

«Вооруженные силы США не активно участвуют в боевых действиях в Украине или в поддержке боевых действий на территории Украины», — подчеркнул Кирби.

Напомним, 25 июля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 400 млн долларов. Вооружение выделят из составов Минобороны США.

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