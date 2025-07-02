США останавливают поставки Украине некоторых видов оружия: Белый дом сделал заявление

США. / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки приостанавливают поставки Украине партии ракет и боеприпасов из-за беспокойства по поводу собственных запасов военной техники. Белый дом подтверждает это.

Об этом сообщили NBC News два представителя в Конгрессе и два источника, осведомленных с этим решением, а также пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

По ее словам, в США пришли к такому решению, чтобы поставить интересы Америки на первое место.

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"Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки во главу угла после осмотра Министерством обороны США военной поддержки и помощи, которую наша страна оказывает другим странам мира. Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается бесспорной - просто спросите Иран", - подчеркнула она.

Приостановка американской помощи

Заметим, по данным собеседников NBC News, американский министр обороны Пит Герсет приказал отсрочить вооружение после того, как опубликовал служебную записку о пересмотре арсеналов боеприпасов, после помощи Украине в войне и почти двух лет военных операций на Ближнем Востоке.

По словам представителей оборонного ведомства, боеприпасы и другое оружие могут быть задержаны до завершения оценки.

По данным источников NBC News, вооружение, снабжение которого приостановлено, включает:

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десятки ракет-перехватчиков Patriot;

тысячи 155-мм осколочно-фугасных снарядов для гаубиц;

свыше 100 ракет Hellfire;

более 250 высокоточных ракет GMLRS;

десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракет AIM класса "воздух-воздух" и гранатометов.

"Некоторые поставки уже находятся в регионе, но были остановлены перед передачей Украине", – заявили источники.

Издание отмечает, что Министерство обороны не ответило на запрос о комментарии.

Напомним, президент США Дональд Трамп после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Гааге заявил о готовности рассмотреть вопрос поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Однако отметил, что не знает предоставит ли США деньги Украине для защиты.

Заместитель руководителя Оп Игорь Жовква заявил, что вопрос поставки систем противовоздушной обороны Patriot снова оказался в центре украино-американских переговоров. По его словам, сейчас работа продолжается на уровне специалистов, ответственных за реализацию таких решений.

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Дата публикации 15:52, 30.06.25 Количество просмотров 16 Немецкие министры призвали страны-партнеры предоставить ПВО Украине