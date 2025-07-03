США остановили помощь оружием Украине: в Европе отреагировали

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки приостановили поставку некоторых видов оружия Украине. Поэтому Европейский Союз должен усилить свою поддержку Киеву.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ”ЕП”.

“Для нас это четкий сигнал, четкое послание о необходимости усилить нашу собственную поддержку. Речь идет о наращивании европейских оборонных возможностей — не только на уровне Европейского Союза, но и на континентальном уровне”, — заявила фон дер Ляйен.

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По словам дипломата, ЕС уже предоставил Украине военную поддержку на сумму около 50 млрд евро, в частности, военное оборудование. Вспомнила президент Еврокомиссии и Данию, которая с начала большой войны передала как артиллерию, так и современные самолеты F-16.

“Я же со своей стороны могу только рекомендовать сейчас воспользоваться инструментом SAFE. В его пределах доступно 150 миллиардов евро. Государства-члены могут использовать эти средства, чтобы либо приобрести военное оборудование и передать его Украине, либо инвестировать эти средства в чрезвычайно эффективную оборонную промышленность Украины”, — призвала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, американский Пентагон решил отсрочить поставки Украине некоторых видов оружия. В Белом доме такое решение объясняют тем, что следует “поставить интересы Америки на первое место”.

Между тем в Минобороны США обвинили экс-президента Джо Байдена в бездумной раздаче оружия. Якобы его администрация в течение четырех лет не задумывалась о том, сколько оружия имеет страна.

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В Госдепартаменте говорят, что “пауза” в поставках оружия не означает полного прекращения военной помощи Киеву.

Дата публикации 12:24, 03.07.25 Количество просмотров 123 Замораживание оружия для Украины от США! Россия не сдерживает радости! Что же происходит?