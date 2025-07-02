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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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США остановили поставки оружия Украине: у Путина отреагировали

Москву очень порадовало решение американского Пентагона о приостановке помощи Украине.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Getty Images

Белый дом подтвердил, что Соединенные Штаты Америки приостановили поставки некоторых видов оружия Украине. В Кремле этому очень обрадовались.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Представитель "фюрера" нагло высказался о решении американского Пентагона. По его словам, это может приблизить окончание так называемой "сво".

Кроме того, в Москве высказали и собственное мнение на этот счет. Якобы, говорит Песков, причиной стала "нехватка этих вооружений".

Решения США

В СМИ появилась информация, что США останавливают поставки Украине некоторых видов оружия. Позже это официально подтвердил Белый дом. По словам спикера, Анны Келли, Вашингтон пришел к такому решению, "чтобы поставить интересы Америки на первое место".

Заметим, по данным собеседников NBC News, американский министр обороны Пит Герсет приказал отсрочить вооружение после того, как опубликовал служебную записку о пересмотре арсеналов боеприпасов, после помощи Украине в войне и почти двух лет военных операций на Ближнем Востоке.

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