Владимир Путин. / © Getty Images

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Белый дом подтвердил, что Соединенные Штаты Америки приостановили поставки некоторых видов оружия Украине. В Кремле этому очень обрадовались.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Представитель "фюрера" нагло высказался о решении американского Пентагона. По его словам, это может приблизить окончание так называемой "сво".

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Кроме того, в Москве высказали и собственное мнение на этот счет. Якобы, говорит Песков, причиной стала "нехватка этих вооружений".

Решения США

В СМИ появилась информация, что США останавливают поставки Украине некоторых видов оружия. Позже это официально подтвердил Белый дом. По словам спикера, Анны Келли, Вашингтон пришел к такому решению, "чтобы поставить интересы Америки на первое место".

Заметим, по данным собеседников NBC News, американский министр обороны Пит Герсет приказал отсрочить вооружение после того, как опубликовал служебную записку о пересмотре арсеналов боеприпасов, после помощи Украине в войне и почти двух лет военных операций на Ближнем Востоке.

Дата публикации 10:50, 02.07.25 Количество просмотров 542 Первый разговор Путина с Макроном за три года: неожиданные подробности! Пощечина для РФ от Азербайджана