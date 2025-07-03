США остановили военную помощь: экс-посол назвал три важных шага

Валерий Чалый

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Для Украины есть три пути быстрых антикризисных действий в ответ на блокирование поставок Украине американских критических вооружений.

Об этом заявил известный украинский дипломат, посол Украины в США в 2015–2019 гг., председатель правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый.

«От того, что каждый из украинцев снова будет пробовать бороться со своим стрессом путем „втыкания виртуальных игл в куклы вуду“ или демонстрации демарша партнерам вызовом в МИД руководителя Посольства США в Киеве — ничего не изменится», — считает дипломат.

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Поэтому он предлагает три пути быстрых антикризисных действий.

Первый

Нужно добиться поставок от Германии ракет Taurus. По мнению Чалого, это «сломает схему». Потому что при отсутствии ракет и ослаблении ПРО надо бить по системам и местам, откуда они запускаются. В свою очередь у Германии и ее руководства появился уникальный шанс вернуть себе лидерство на континенте.

Второй

Максимально усилить контакты с руководителями и лоббистами производства и поставок на экспорт американских систем и боеприпасов. В первую очередь, речь идет о компании Lockheed Martin.

«Встреча президента Украины (возможно, министра обороны Украины) с главой, президентом и CEO Джеймсом Тайклетом — приоритетная задача для украинской дипломатии… Лоббистов в этой сфере в США, надеюсь, наши специалисты знают», — говорит Чалый.

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Также он рекомендует встретиться с японцами и другими странами, где эти вооружения выпускаются по лицензии.

Третий

Максимальное усиление производства и использования украинских средств для «дальнего» поражения складов, установок запуска, мест дислокации личного состава российских оккупационных сил.

Это продемонстрирует России, что даже такое решение США не станет game changer и созданием условий для принуждения Украины к капитуляции на условиях Путина.

Особенно Чалый призывает украинские власти не нагнетать «антиамериканизм».

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Напомним, что США приостанавливают поставки Украине партии ракет и боеприпасов. Чем это чревато для Украины, говорится в статье ТСН.ua.

Также СМИ узнали, кто стоит за остановкой помощи Украине от США.