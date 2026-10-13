США оставили Украину без разведданных?: представительница Белого дома избежала прямого ответа

Флаги США и Украины / © Associated Press

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В Белом доме не смогли сразу ответить, продолжают ли Соединенные Штаты передавать Украине разведывательную информацию.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария во время общения с журналистами.

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Ее спросили, прекратили ли США обмен разведданными из Украины.

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"Мне нужно будет уточнить этот вопрос", - ответила представительница Белого дома.

Что известно о разведданных США для Украины

Ранее издание Financial Times посылало, что администрация президента США угрожала остановить передачу разведданных и механизм закупки американского оружия для Украины, чтобы заставить Киев прекратить дальнобойные удары по российской энергетической инфраструктуре.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что сотрудничество с США в сфере разведки продолжается. Это также подтверждал источник BBC в командовании ВСУ.

По его данным, американская сторона продолжает передавать Украине информацию по нескольким направлениям: предупреждение о запуске баллистических ракет, данные о целях на территории России, спутниковые снимки и всеобщую военную аналитику.

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В то же время, после российского баллистического удара по Киеву 12 октября Владимир Зеленский заявил, что на этот раз Украина не получила от партнеров преждевременного предупреждения об атаке.

Поддержка Украины в рамках программы PURL, которая предусматривает финансирование закупок американского вооружения для украинской армии странами-партнерами, также продолжает поступать, несмотря на угрозы США.

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