США оставят в Афганистане около 650 американских военных после вывода основного контингента - СМИ

США оставят в Афганистане около 650 американских военных после вывода основного контингента - СМИ

Несколько сотен американских военных останутся в аэропорту Кабула.

США оставят в Афганистане около 650 американских военных после вывода из страны основной части своего контингента.

Об этом информирует The Associated Press со ссылкой на источник из числа официальных лиц.

Около 650 военных США останутся в Афганистане для обеспечения безопасности дипломатов после вывода основной части американских войск, который должен быть по большей части завершен через две недели.

Также несколько сотен американских военных останутся в аэропорту Кабула, возможно до сентября, чтобы помочь турецким силам в обеспечении безопасности.

Также читайте Стало известно, когда в Афганистане может рухнуть правительство после вывода военных США

По информации СМИ, это будет временной мерой, пока под руководством Турции не начнут проводить в более официальном порядке операцию с целью обеспечения безопасности.

Большая часть американских и международных сил будет выведена из Афганистана к 4 июля или вскоре после этого.

Как сообщалось, в середине апреля Джо Байден объявил о выводе войск США из Афганистана. Президент США отметил, что процесс вывода войск будет осуществляться упорядоченно и по полной координации с союзниками.

Напомним, что 29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и талибы подписали в Дохе мирное соглашение. Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы же гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Потом переговоры зашли в тупик.

Добавим, что США вывели более половины своих войск из Афганистана и передали в распоряжение 6 баз.

Читайте также:

Новости мира: США начали выводить свои войска из Афганистана

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку