"США осуществляют кибератаки против России руками украинцев": какие дезинформации и манипуляции распространял враг

Манипулятивные представители России продолжают распространять дезинформацию.

Центр противодействия дезинформации пишет, что в течение 25 октября 2022 года кафиры распространили очередные манипуляции.

Дезинформацию

Представитель России при ООН Д. Полянский сказал: «Россия предоставила доказательства о «грязной бомбе» Украины на Совбезе ООН… в руководящих кругах Киева из-за информации России о «грязной бомбе» началась суета, есть сигналы, что они пытаются «свернуть» эту программу» .

Манипуляцию

Заместитель руководителя администрации президента России С. Кириенко заявил: «Мероприятие развязало против России гибридную войну… РФ ограничивают доступ к технологиям, вводят многочисленные санкции, на российские информационные ресурсы осуществляются кибератаки, а россияне сталкиваются с русофобией в сети».

Дезинформацию

Российские СМИ со ссылкой на МИД России сообщили, что «США осуществляют кибератаки против РФ руками украинцев… антироссийская кампания выполняется специально созданной ИТ-армией украинцев… Вашингтон даже не скрывает своего прямого участия в ведении кибервойны против России».

Напомним, что в последние дни Россия разгоняет фейковую новость о том, что Украина хочет использовать на своей же территории так называемую "грязную бомбу". Она даже прибегла к шантажу, чтобы запугать другие страны мира, но ей не поверили. Ведь часто РФ обвиняет других в том, что она хочет сделать сама.

В ООН идею о "грязной бомбе" назвали сугубо российской дезинформацией.

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