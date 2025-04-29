Флаг США / © Associated Press

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У Соединенных Штатов есть много разных инструментов, которыми можно давить на Кремль, но Вашингтон не применял ни одного.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал польский эксперт, журналист Марек Сиерант.

Он заявил, что в настоящее время в Вашингтоне думают, что могут перетащить на свою сторону Россию в борьбе с Китаем.

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«Посмотрим факты. Факты таковы, что США считают, что могут оттянуть Россию от Китая, что могут поставить Украину на второй план и договариваться с Ираном, с Северной Кореей, в Тихоокеанском регионе, где также много зажигательных точек. В глобальном смысле Украина для США — один из многих пунктов, о которых можно говорить с Россией. У РФ также есть люди, которые очень любят торговать с США. Виткофф туда не просто так ездит. Надо спросить его о связях с российскими олигархами, которые очень любят и российскую, и американскую киноиндустрию», — отметил Сиерант.

Эксперт отметил, что факты указывают только на одно: Украина осталась без дипломатической поддержки США.

«Пока военная помощь поступает, но мы хотели бы, чтобы эта помощь была более широкой. Следовало бы расширить эту помощь и постоянно налагать новые санкции в РФ. Но пока мы этого не видим. У США много разных инструментов, но не используют ни одного из них», — подчеркнул Сиерант.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подверг критике идею временного «перемирия», которое предложил Владимир Путин.

Мы ранее информировали, что руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что предложение России о прекращении огня на 9 мая не является настоящей инициативой мира.