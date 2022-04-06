США отказались участвовать во встречах "Большой двадцатки", если там будет Россия

США отказались участвовать во встречах "Большой двадцатки", если там будет Россия

Ранее Байден вообще предложил исключить Россию из G20.

Соединенные Штаты Америки не будут участвовать во встречах "Большой двадцатки", если туда будет приезжать Россия.

Об этом 6 апреля заявила министерша финансов США Джанет Йеллен, пишет CNN.

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Выступая в Палате представителей, Йеллен отметила, что она четко объяснила такую позицию США другим министрам финансов.

"Президент Байден четко дал понять, и я, безусловно, соглашаюсь с ним, что Россия не может вести себя по-прежнему ни в одном из финансовых учреждений", – сказала Йеллен.

По словам министерши, Байден попросил исключить Россию из G20 и дал понять своим коллегам в Индонезии, что США не будут участвовать в ряде встреч, если там будут россияне.

Напомним, ранее президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20, а если не удастся, то пригласить на саммит Украину.

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