США откажутся от переговоров по Украине: Джей Ди Вэнс сделал заявление

Вице-президент Джей Ди Венс / © Associated Press

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США откажутся от переговоров по Украине, если Россия не будет вести их добросовестно.

Об этом в интервью FoxNews сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«США откажутся от переговоров, если РФ будет вести их недобросовестно. Президент (Дональд Трамп — ред.) скажет, что мы выходим из этого дела», — сказал он.

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Вэнс отметил, что все зависит от позиции России и ее условий.

«Увидим, что из этого выйдет, конечно, но мы знали, что Россия будет просить слишком много, потому что у России восприятие ситуации базируется на том, что они побеждают в войне. И, конечно, украинцы хотели бы прекратить огонь частично из-за того, что в последние несколько месяцев для них дела обстояли не очень хорошо», — сказал Венс.

Он добавил, что позиция США состоит в том, чтобы возложить на стол переговоров «конкретный мирный план».

«Мы не хотим распада Украины. Мы хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной. Россия не может ожидать, что ей отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала. И это одна из вещей, которую они записали в том первоначальном мирном плане», — добавил Венс.

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Он также считает прогрессом уже сам факт переговоров по мирному плану.

Венс заявил, что выход США из переговорного процесса будет означать, что и „Россия, и Украина будут вынуждены решать эту проблему без советов и без посредничества Соединенных Штатов“.

«Я не думаю, что это хорошо для Украины и России. Не думаю, что это хорошо и для нас… Но мы можем только подвести этих ребят к колодцу. Мы не можем заставить их пить из нее… То, что украинцы предлагают конкретное предложение — это прорыв. Но мы должны попытаться сблизить эти стороны, чтобы достичь продолжительного мира. Поэтому продолжим работать над этим, пока не решим, что в конечном счете не сможем добиться большего прогресса», — добавил он.

Напомним, Джей Ди Венс во время Мюнхенской встречи лидеров в Вашингтоне говорил, что требования России для прекращения войны против Украины завышены, и заявил о раздражении США по обеим сторонам.

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