Соединенные Штаты Америки отказались помочь Украине оружием перед полномасштабным вторжением Российской Федерации в феврале 2022 года.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский комментарии Fox News.

По словам главы государства, перед вторжением РФ он лично попросил тогдашнего президента Джо Байдена и его команду предпринять превентивные действия. Например, ввести санкции против Москвы, ведь путинские войска и танки скапливались на границах Украины.

Зеленский сообщил, что тоже просил оружие. Впрочем, ему отказали, подчеркнул президент. Тогда в Вашингтоне сказали, что ее предоставят, только "если" Россия вторгнется.

"Параллельно с этим я просил страны Европейского Союза, но они не могли сделать это без одобрения Соединенных Штатов. Поэтому они всегда смотрят на лидера, Соединенные Штаты как на лидера. Итак, во время большого вторжения, украинцы остались сами, а мы воевали сами ", – рассказал президент.

Напомним, после своей инаугурации Трамп заявил, что Украина готова договариваться об окончании войны. Якобы он ждет ответа России и ее готовности. По его словам, эта война не должна была начинаться.

После этого российский "фюрер" Владимир Путин заявил, что готов ко встрече с Трампом. Москва якобы ждет "сигналов" от Вашингтона.

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