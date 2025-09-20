США отказываются продавать Patriot: заденет ли это Украину

Патриот / © Getty Images

США ограничили продажу некоторых видов оружия европейским странам. В Пентагоне объясняют это нехваткой систем противовоздушной обороны Patriot и ракет-перехватчиков, которые решили оставить для собственных нужд.

Об этом сообщило издание The Atlantic.

Первым сигналом перемен стало откладывание переговоров с Копенгагеном. Дания готовилась заключить сделку на многомиллиардные ПВО, и американские и французские переговорщики активно работали над контрактом. Но когда дело дошло до финала, Пентагон внезапно охладел к теме. Как рассказал один из подрядчиков, следивший за процессом, выбор казался очевидным, однако американцам «просто стало неинтересно».

Впоследствии во время разговора с Госдепартаментом заместитель помощника министра обороны Элбридж Колби заявил, что сомневается в целесообразности ряда иностранных военных продаж. По словам двух чиновников, он прямо выразил недовольство идеей передать Дании ракеты Patriot, ведь этих систем не хватает и их нужно хранить для возможных нужд США.

В результате Пентагон начал блокировать новые запросы от европейских партнеров. Источники говорят, что исключений будет очень мало, а сам перечень ограниченных позиций может еще расшириться. В то же время в Минобороны признают: в США есть только около 25% от необходимых запасов перехватчиков Patriot. Европейского аналога этой системе нет, поэтому она особенно нужна на континенте.

Дания в итоге подписала крупнейший в истории оборонный контракт — на $9,1 млрд. Страна покупает дальнобойные системы ПВО у французско-итальянского консорциума и средней дальности — у производителей из Германии, Норвегии и Франции.

Аналитики предостерегают: если пауза затянется, это может создать серьезные разногласия с союзниками, ослабить европейскую оборону и уменьшить влияние США. В то же время потери понесет и американская экономика — от миллиардных контрактов до рабочих мест в военной промышленности.

В Пентагоне отрицают, что Колби действовал самовольно: пресс-секретарь Кингсли Уилсон назвал предположения о политических мотивах «абсурдными». В Госдепартаменте также опровергают слухи о конфликте между ведомствами и отмечают, что это часть курса «Америка превыше всего», который продвигает администрация Дональда Трампа.

Эксперты напоминают, что продажа вооружений десятилетиями была инструментом американской внешней политики — от поддержки Израиля и Тайваня до укрепления НАТО. Теперь же приоритеты смещаются: Вашингтон концентрируется на Тихоокеанском регионе и сдерживании Китая, даже если это вредит европейской безопасности.

В то же время в США подчеркивают: обсуждение этих ограничений не касаются поставок для Украины, которые идут по отдельным программам. Однако некоторые западные эксперты отмечают: союзникам трудно понять, почему Вашингтон одновременно призывает отдавать оружие Киеву и одновременно ограничивает возможность покупать новое для собственных армий.

«Поставки оружия Украине были временно задержаны в течение лета, что удивило чиновников, которых обычно вовлекают в обсуждение таких сделок», — отметили в статье.

Если же пауза продлится долго, страны Европы, опасаясь российских ракет и дронов, все чаще будут обращаться к альтернативным поставщикам. Это, по мнению специалистов, может кардинально изменить рынок вооружений и уменьшить роль США в европейской безопасности.

Россия неоднократно нарушила воздушное пространство НАТО

Напомним, 10 сентября российские беспилотники впервые массово нарушили воздушное пространство Польши. Зафиксирован пролет около 20 дронов, часть из которых продвинулась почти на 300 км вглубь страны от восточной границы.

Ранее мы писали, что на западе Латвии на побережье обнаружили хвостовую часть беспилотника. К месту происшествия направили группу по обезвреживанию боеприпасов, чтобы исследовать объект.

В пятницу 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Истребители летели над Финским заливом и находились там 12 минут.

Впоследствии российские истребители нарушили зону безопасности Польши и пролетели над ее буровой платформой в Балтийском море.