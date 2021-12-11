США отложили отправку Украине военной помощи на $200 млн — NBC News

В администрации Байдена якобы решили "дать больше времени дипломатическим усилиям для разрядки напряженности".

В администрации президента США Джо Байдена отсрочили отправку в Украину дополнительной военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.

Об этом со ссылкой на собственные источники в пятницу, 10 декабря, сообщает NBC News.

Отмечается, что соответствующее решение американское правительство приняло для того, чтобы "дать больше времени дипломатическим усилиям по разрядке напряженности и сохранению рычагов влияния в случае нападения России на Украину".

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В то же время, по словам одного из собеседников издания, в США есть ряд других вариантов дальнейшей помощи Украине, в частности, "значительно больший пакет помощи, который будет одобрен в случае дальнейшего вторжения России".

Авторы указывают на заявление советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, по словам которого, Байден пригрозил Владимиру Путину жесткими санкциями против Москвы и дополнительной военной помощью Украине.

"Мы предоставим украинцам дополнительные средства защиты сверх того, что мы уже предоставляем", — сказал он. Ознакомленный с этим вопросом собеседник заявил журналистам, что советник Байдена "имел в виду значительно больший пакет потенциальной помощи, чем груз на 200 миллионов долларов".

В то же время, по словам информированных источников, пакет военной помощи на 200 миллионов долларов "лежал на столе президента примерно три-четыре недели", его должны были одобрить на прошлой неделе, однако Белый дом якобы решил отсрочить принятие окончательного решения.

Собеседники также отметили, что поскольку украинское правительство подало срочную просьбу о военной помощи месяц назад и получило положительный ответ, остается непонятным, почему пакет не реализовали.

По данным издания, Украина посылала запрос на системы ПВО, противокорабельные ракеты, дополнительные противотанковые ракеты Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы, боеприпасы, модернизированные артиллерийские боеприпасы и предметы медицинского назначения.

Между тем, в Белом доме и администрации украинского лидера Владимира Зеленского отказались комментировать соответствующую информацию.

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