США отправили в Украину советника Госдепа: что будут обсуждать

США отправили в Украину советника Госдепа: что будут обсуждать

Ожидается, что значительное внимание будет уделено вопросу "Северному потока-2".

В Украину вскоре с визитом прибудет советник Государственного департамента США Дерек Чолле, вероятно, для обсуждения "Северного потока-2".

Об этом заявил экс-посол Валерий Чалый.

"В ближайшее время ждем в Украине советника Госдепартамента США (это должность ранга заместителя Госсекретаря) - Дерека Чолле. Дипломат из команды Обамы-Байдена (конечно же близок к госсекретарю Энтони Блинкену) по должности привлекается к специальным визитам и переговоров по конкретным важных актуальных вопросов", — написал Чалый в сообщении.

Чолле уже приезжал в Украину в июне 2014 года в качестве помощника министра обороны США для выяснения ситуации с потребностями.

"Учитывая то, что кроме Украины советник Госдепа посетит Польшу - очевидно значительное внимание будет уделено вопросу Северному потока-2", — заметил экс-посол.

Чалый считает, что будут разговоры и о ходе и темпах реформ в Украине, в реализации которых украинское государство получает поддержку США, в том числе и финансовую. "Тем более, что в Киеве уже находится в качестве руководителя посольства США в Украине хорошо осведомленный в ситуации Джордж Кент. Не исключаю, что будут переданы и конкретные месседжи, что называется не для распространения", — уточнил он.

Чалый назвал визит Чолле важным для поддержания динамики двусторонних взаимоотношений Украины и США.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство российского проекту "Северный поток-2" является оружием не только против Украины, но и против всей Европы в дальнейшем.

Как сообщалось, США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

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