США отправят второй авианосец в восточное Средиземноморье — ABC News

По словам официальных лиц США, Пентагон отдал приказ отправить вторую авианосную ударную группу в восточное Средиземноморье близ Израиля, чтобы удержать Иран или Хезболлу от присоединения к конфликту Израиля и ХАМАС.

Высокопоставленный американский чиновник и американский чиновник сообщили ABC News, что авианосной группе USS Eisenhower будет приказано отправиться в восточное Средиземноморье, чтобы присоединиться к авианосной ударной группе USS Gerald R Ford, прибывшей туда в начале этой недели и находящейся в международных водах возле Израиля.

"Я приказал авианосной ударной группе USS Dwight D. Eisenhower (CSG) начать движение в Восточное Средиземноморье", — заявил министр обороны Ллойд Остин в заявлении, подтверждая развертывание.

"В рамках наших усилий по сдерживанию враждебных действий против Израиля или любых усилий, направленных на расширение этой войны после нападения ХАМАС на Израиль", — добавил он.

На этой неделе высокопоставленные официальные лица США публично заявили, что присутствие авианосной группы USS Ford в восточном Средиземноморье и добавление новых истребителей ВВС США в регион должно было продемонстрировать приверженность США Израилю и служить средством сдерживания. Ирану и Хезболлу не вмешиваться в конфликт Израиля и ХАМАС.

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«Это усиление позиции имело целью служить недвусмысленной демонстрацией на деле, а не только на словах, поддержки США обороны Израиля и служить сдерживающим сигналом для Ирана, ливанской Хезболлы и любых других сил в регионе, которые могли бы рассматривать возможность использования нынешней ситуации. привести к эскалации конфликта", — заявил в высокопоставленный чиновник обороны США. "Эти враги должны хорошо подумать", — отметил он.

Третий американский чиновник сообщил ABC News, что Пентагон также рассматривает возможность размещения десантного корабля USS Bataan поближе к Израилю для оказания дополнительной поддержки, если это будет необходимо.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден сообщил, какое оружие его страна предоставит Израилю.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, как Россия может использовать войну в Израиле против Украины.

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