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США отреагировали на обмен пленными между Украиной и РФ
В Государственном департаменте США положительно оценили недавний обмен пленными между Украиной и Россией, отметив важность прямых переговоров для достижения устойчивого мира.
В Соединенных Штатах приветствовали очередной обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией.
Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс.
По ее словам, президент Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио «уже давно говорят, что единственное настоящее решение возможно только из-за прямых переговоров между сторонами».
Брюс также заверила, что Вашингтон поддерживает постоянный контакт с Киевом и Москвой на самом высоком уровне.
Отдельно спикера Госдепа прокомментировала сам процесс обмена, в рамках которого были освобождены тяжелораненые военные, молодые пленные в возрасте до 25 лет, а также переданы тела погибших воинов.
«Все, что я могу сказать — это что мы приветствуем этот прогресс на данном этапе», — подчеркнула Брюс.
Ранее сообщалось, что 10 июня состоялся еще один этап крупного обмена пленными между Украиной и РФ.
Мы ранее информировали, что последний обмен пленными является первым этапом важной категории — это тяжелобольные и тяжелораненые защитники.