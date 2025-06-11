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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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США отреагировали на обмен пленными между Украиной и РФ

В Государственном департаменте США положительно оценили недавний обмен пленными между Украиной и Россией, отметив важность прямых переговоров для достижения устойчивого мира.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Представитель Государственного департамента США Темми Брюс

Представитель Государственного департамента США Темми Брюс

В Соединенных Штатах приветствовали очередной обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс.

По ее словам, президент Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио «уже давно говорят, что единственное настоящее решение возможно только из-за прямых переговоров между сторонами».

Брюс также заверила, что Вашингтон поддерживает постоянный контакт с Киевом и Москвой на самом высоком уровне.

Отдельно спикера Госдепа прокомментировала сам процесс обмена, в рамках которого были освобождены тяжелораненые военные, молодые пленные в возрасте до 25 лет, а также переданы тела погибших воинов.

«Все, что я могу сказать — это что мы приветствуем этот прогресс на данном этапе», — подчеркнула Брюс.

Ранее сообщалось, что 10 июня состоялся еще один этап крупного обмена пленными между Украиной и РФ.

Мы ранее информировали, что последний обмен пленными является первым этапом важной категории — это тяжелобольные и тяжелораненые защитники.

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