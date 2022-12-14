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США отреагировали на отказ Кремля вывести войска из Украины на Рождество

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
5839
Время на прочтение
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США отреагировали на отказ Кремля вывести войска из Украины на Рождество

Фото: Associated Press

Госдеп осуждает действия и риторику Кремля.

В Государственном департаменте США заявляют, что Москва не способна к конструктивному диалогу. На призывы Украины к прекращению войны агрессор Россия отвечает атаками.

Так представитель Госдепа Нед Прайс отреагировал на отказ Кремля от предложения Владимира Зеленского вывести вражеские войска к Рождеству.

"При каждом случае россияне отвечают на призыв Украины к справедливому миру еще большей эскалацией и очень четким признанием того, что Россия не настроена на конструктивный диалог", — подчеркнул Прайс.

Представитель Госдепа осудил подобные действия и риторику Кремля. Прайс подчеркнул, что Вашингтон продолжат оказывать военную помощь Украине, а также помогать пережить зиму.

"Мы считаем, что это лучшее средство для ускорения процесса переговоров. Мы привлекаем Россию к ответственности, а также обеспечиваем оборону и потенциал сдерживания НАТО, и это стратегия, которую мы собираемся продолжать продвигать вперед", — подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал Россию закончить войну к Рождеству. У Путина от идеи украинского лидера отказались. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что украинской стороне якобы "необходимо принимать те реалии, которые сложились за это время".

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Дата публикации
Просмотры
5839
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