США отреагировали на протесты в Грузии: поддерживают право на мирные собрания

Штаты поддерживают право людей на мирные протесты в Грузии – Госдеп
Соединенные Штаты Америки назвали универсальным правом людей в Грузии и любой другой стране собираться на мирные протесты и выражать свои мнения, а также требовать подотчетности власти.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, комментируя ситуацию в Грузии, — пишет Укринформ.
«Мы внимательно следим за событиями в Грузии, которые разворачивались за последние часы», — отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.
В Вашингтоне заметили сообщения об акциях протестов, а также применении слезоточивого газа против людей и других способов с целью подавить недовольство граждан в связи с законопроектами об иностранных агентах.
«Наше послание народу Грузии, правительству Грузии, людям и правительствам во всем мире состоит в том, что Соединенные Штаты поддерживают всех, кто мирно реализует то, что является универсальным правом», — подчеркнул представитель Госдепартамента США.
Речь идет о праве людей на мирные собрания, чтобы их голоса были услышаны, свободные высказывания, возможность требовать от своих правительств подотчетности.
«Мы будем и дальше следить за ситуацией в Грузии», — резюмировал представитель Госдепартамента США.
Протесты в Грузии: почему люди вышли на улицы
В Грузии 7 марта 2023 года был принят, несмотря на сопротивление оппозиции и активистов, закон об иноагентах. Он – как видно на российском примере – значительно подавляет свободы не только правозащитников и оппозиционной печати, но и многих не связанных с политической жизнью категорий граждан. Потому люди вышли на протесты.
Однако в ночь на 8 марта 2023 года силовики устроили жесткий разгон протестующих.
Также правоохранители начали задерживать протестующих.
Ночью в Грузии разогнали протест перед зданием парламента: люди остались за баррикадами силовиков. Участники протеста отходят в переулки, пишут местные Telegram-каналы. Тем временем машины с силовиками продолжают прибывать в центр города.
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