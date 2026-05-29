ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
857
Время на прочтение
1 мин

США отреагировали на удар дрона по Румынии и сделали предупреждение России: заявление

США осудили удар дрона по Румынии и сделали заявление о НАТО.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Флаг.

Флаг. / © Associated Press

Соединенные Штаты Америки осуждают вторжение российского беспилотника на территорию Румынии и попадание в многоэтажку в городе Галац.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер в соцсети Х.

По его словам, США поддерживают Румынию и осуждают вторжение дрона РФ на ее территорию.

«Мы стоим рядом с Румынией и осуждаем это безрассудное вторжение на ее территорию. Наши мысли с ранеными в Галаке. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО», — отметил Витакер.

Напомним, ночью против 29 мая во время атаки на Украину российский дрон врезался в дом в румынском городе Галац. В результате инцидента пострадали два человека. Из дома были эвакуированы 70 жителей.

В НАТО заявили, что поддерживают контакт с властями Румынии после этой атаки. Альянс «осуждает безответственные действия России» и продолжит «усиливать нашу оборону против всех угроз, включая дрона».

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
857
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie