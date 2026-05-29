- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 857
- Время на прочтение
- 1 мин
США отреагировали на удар дрона по Румынии и сделали предупреждение России: заявление
США осудили удар дрона по Румынии и сделали заявление о НАТО.
Соединенные Штаты Америки осуждают вторжение российского беспилотника на территорию Румынии и попадание в многоэтажку в городе Галац.
Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер в соцсети Х.
По его словам, США поддерживают Румынию и осуждают вторжение дрона РФ на ее территорию.
«Мы стоим рядом с Румынией и осуждаем это безрассудное вторжение на ее территорию. Наши мысли с ранеными в Галаке. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО», — отметил Витакер.
Напомним, ночью против 29 мая во время атаки на Украину российский дрон врезался в дом в румынском городе Галац. В результате инцидента пострадали два человека. Из дома были эвакуированы 70 жителей.
В НАТО заявили, что поддерживают контакт с властями Румынии после этой атаки. Альянс «осуждает безответственные действия России» и продолжит «усиливать нашу оборону против всех угроз, включая дрона».